Парсер avito.ru, dmir.ru, irr.ru, sob.ru

Добавлена
7 лет назад
311 просмотров
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Парсер работает круглосуточно.

Навигация:

  • Фильтр по разным параметрам
  • Сортировка по колонкам
  • Ajax
Взаимодействие с записью:

  • Удаление
  • Добавление примечания
  • Добавление телефона/имя в черный список
Админка:

  • Поиск, вставка, удаление телефонов и имен
  • Парсер агентов для добавления в черный список
  • Статистика с отправкой результатов на почту
  • Логирование
  • Управление каталогами на сайтах
  • Редактирование городов и метро
  • Общие настройки