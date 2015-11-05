Парсер контента с сайта MVideo.ru

Техническое задание:
Разработать парсер для сайта MVideo.ru, который будет иметь следующий функционал:
1. Парсинг всех основных категорий размещённых на сайте mvideo.ru;
2. Парсинг под-категорий выбранной категории.
3. Парсинг контента из выбранных под-категорий (с учётом пагинации на сайте mvideo).
4. Выгрузка данных в БД (в промежуточную таблицу)
5. Выгрузка товаров из промежуточной таблицы в наш интернет магазин.
Также требуется наличие простого и интуитивно-понятного пользовательского интерфейса.
Парсер был разработан в кратчайшие сроки. Парсер написан на языке PHP, для парсинга контента была использована открытая библиотека phpQuery, для создания UI использовался фреймворк bootstrap.
Все пункты ТЗ были выполнены, заказчик остался доволен.