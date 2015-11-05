Парсер контента с сайта MVideo.ru

Техническое задание:

Разработать парсер для сайта MVideo.ru, который будет иметь следующий функционал:

1. Парсинг всех основных категорий размещённых на сайте mvideo.ru;

2. Парсинг под-категорий выбранной категории.

3. Парсинг контента из выбранных под-категорий (с учётом пагинации на сайте mvideo).

4. Выгрузка данных в БД (в промежуточную таблицу)

5. Выгрузка товаров из промежуточной таблицы в наш интернет магазин.

Также требуется наличие простого и интуитивно-понятного пользовательского интерфейса.

Парсер был разработан в кратчайшие сроки. Парсер написан на языке PHP, для парсинга контента была использована открытая библиотека phpQuery, для создания UI использовался фреймворк bootstrap.

Все пункты ТЗ были выполнены, заказчик остался доволен.