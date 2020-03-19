Парсер nmarket.pro + выгрузка на я.недвижимость

Авторизация на сайте-доноре, отправка поискового запроса и получение результата.

Из всех полученных результатов выбираем только нужные (критерии предоставил заказчик).

По каждому из нужных объектов парсим расширенную информацию и определенные фотографии.

Сохраняем информацию в свою базу данных.

Далее разрабатывал web-интерфейс для того чтобы у заказчика была возможность редактировать сохраненную информацию.

Далее разрабатывал модуль генерации xml фида для яндекс.недвижимость.

Ссылка на проект: https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/sdelat-parser-1027063/