Парсер nmarket.pro + выгрузка на я.недвижимость

Добавлена
4 года назад
609 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Авторизация на сайте-доноре, отправка поискового запроса и получение результата.
  • Из всех полученных результатов выбираем только нужные (критерии предоставил заказчик).
  • По каждому из нужных объектов парсим расширенную информацию и определенные фотографии.
  • Сохраняем информацию в свою базу данных.
Далее разрабатывал web-интерфейс для того чтобы у заказчика была возможность редактировать сохраненную информацию.

Далее разрабатывал модуль генерации xml фида для яндекс.недвижимость.

Ссылка на проект: https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/sdelat-parser-1027063/