Парсер nmarket.pro + выгрузка на я.недвижимость
Добавлена609 просмотров
4 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Авторизация на сайте-доноре, отправка поискового запроса и получение результата.
- Из всех полученных результатов выбираем только нужные (критерии предоставил заказчик).
- По каждому из нужных объектов парсим расширенную информацию и определенные фотографии.
- Сохраняем информацию в свою базу данных.
Далее разрабатывал модуль генерации xml фида для яндекс.недвижимость.
Ссылка на проект: https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/sdelat-parser-1027063/