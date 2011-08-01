Парсеры Для сайта Vkontakte.ru

Было разработано 2 парсера, первый парсит людей из поля Like на сторонних сайтах.

Второй парсер граббил ссылки на людей из группы, по различным критериям поиска

(перебор страна, город, пол, год рождения, месяц, день) это было сделано т.к. сайт не даёт больше 1000 результатов в поиске. таким образом, если по критерию поиска людей меньше тыщи переходит к парсингу самих людей, если нет, то идет глубже.