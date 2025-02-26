Парсинг данных для сайта-хаб/Создание дипломной

Целью дипломной работы является создание информационного хаба учебного заведения, которое облегчит работу сотрудников и студентов университета.

В данной дипломной работе будет рассмотрена разработка базового информационного центра с использованием Python, обсуждая как теоретические концепции, так и практическую реализацию. Хаб будет получать данные из многих источников (таких как API, веб-сайты и другие внешние службы), сохранять их в базе данных и предоставлять их через веб-интерфейс и REST API для дальнейшего использования.

Хаб также интегрирует различные потоки данных, организует информацию в скоординированную структуру и предоставляет интерфейсы для взаимодействия пользователей или программ. В дополнение к агрегации данных, он часто содержит механизмы для преобразования данных,кеширования, синхронизации и контроля доступа, что делает его комплексным решением для управления сложным наборами данных.