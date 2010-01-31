Парсинг Вконтакте
Веб-программирование
Добавлена158 просмотров
14 лет назад
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Скрипт на Python всю информацию о первой 1000 пользователей, выбранной группы Вконтакте. Сохраняется фото + вся доступная информацию на диске. С помощью другой программы на C# можно просматривать искать людей которые были напарсены с помошью скрипта. Программа написана для себя, поэтому интерфейс оставляет желать лучшего