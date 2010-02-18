PedgerBD для VOC/VOC++
Веб-программирование
Добавлена153 просмотра
14 лет назад
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http://sdelay-comp.ru/soft/pedger/pedgerbd.exe
Данный мод позволяет просматривать через программу,список кто онлайн,просматривать профили пользователей кто онлайн,просматривать последние сообщения,использовать функцию ожидания человека,ну и также передавать в чат информацию о том какая музыка у вас играет в винампе,aimp,media player classic,foobar