Backdoor Launcher

http://sdelay-comp.ru/soft/yarlik/BackdoorLauncher.rar

Основные возможности

* Сидит в трее и не мешает

* Открытие проги по нажатию средней кнопки мыши

* Красивый интерфейс=)

* удобный вывод ярлыков по категориям

Описание

Каждый наверное из вас испытывал такую проблему как загаженный рабочий стол различными ярлыками=) .Данная программа решает эту проблему координально то есть

вы в базу программы добавляете ярлыки, по категориям после этого сворачиваете её в трей и все и когда вам понадобится запустить определенную программу , вы просто

нажимаете на среднюю кнопку мыши , и программа появляется перед вами=))