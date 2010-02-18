Backdoor Launcher
Прикладное ПО
Добавлена138 просмотров
14 лет назад
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http://sdelay-comp.ru/soft/yarlik/BackdoorLauncher.rar
Основные возможности
* Сидит в трее и не мешает
* Открытие проги по нажатию средней кнопки мыши
* Красивый интерфейс=)
* удобный вывод ярлыков по категориям
Описание
Каждый наверное из вас испытывал такую проблему как загаженный рабочий стол различными ярлыками=) .Данная программа решает эту проблему координально то есть
вы в базу программы добавляете ярлыки, по категориям после этого сворачиваете её в трей и все и когда вам понадобится запустить определенную программу , вы просто
нажимаете на среднюю кнопку мыши , и программа появляется перед вами=))