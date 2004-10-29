Personal Blog
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Личный блог, где пользователь может поделиться своими историями, новостями, опубликовать посты и выложить свои проекты. Полностью сверстанный и адаптивный под мобильные устройства сайт.
Технические работы проведенные на сайте:
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Адаптация под мобильные устройства
Анимация
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