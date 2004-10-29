Personal Blog

Веб-программирование
Добавлена
месяц назад
нет просмотров
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Личный блог, где пользователь может поделиться своими историями, новостями, опубликовать посты и выложить свои проекты. Полностью сверстанный и адаптивный под мобильные устройства сайт.

Технические работы проведенные на сайте:

  • Верстка

  • Адаптация под мобильные устройства

  • Анимация

Ссылка на сайт: Personal Blog