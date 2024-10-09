Pokies Finder - Website

Pokies Open Now — это проект который предоставляет актуальную информацию о заведениях с покерными автоматами, работающих в данный момент. Для этого проекта нужно было создать надежный бэкенд и удобный интерфейс, чтобы обеспечить пользователям комфортную работу с сайтом. Верстка была уже куплена, но вводились изменение.



Технологии:

- Бэкенд: Django, Django Rest Framework, PostgreSQL, Redis

- Фронтенд: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap

- API: Google Maps API, SERPAPI

- Управление задачами: Celery

- Развертывание: Gunicorn, Nginx