Puzzle It! - конструктор пазлов
Веб-программирование
Добавлена1494 просмотра
15 лет назад
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Puzzle It! - это игра-головоломка "Пазл", и главной ее частью являются ваши изображения. Вы можете легко и быстро создать головоломку практически из любого изображения, которое находится на вашем компьютере, и потом с удовольствием его собрать, либо же отослать ссылку на ваш пазл друзьям или знакомым.
Платформа: PHP + MySQL
В процессе реализации был создан алгоритм разбиения изображения на множество частиц "настоящего" пазла, а так же был реализован механизм удобного сбора пазла на Javascript. Ко всему прочему большое внимание уделялось возможности высоких нагрузок на сервис, поэтому для создания пазлов был создан специализированный демон.