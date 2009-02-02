Puzzle It! - конструктор пазлов

http://puzzleit.org

Puzzle It! - это игра-головоломка "Пазл", и главной ее частью являются ваши изображения. Вы можете легко и быстро создать головоломку практически из любого изображения, которое находится на вашем компьютере, и потом с удовольствием его собрать, либо же отослать ссылку на ваш пазл друзьям или знакомым.

Платформа: PHP + MySQL

В процессе реализации был создан алгоритм разбиения изображения на множество частиц "настоящего" пазла, а так же был реализован механизм удобного сбора пазла на Javascript. Ко всему прочему большое внимание уделялось возможности высоких нагрузок на сервис, поэтому для создания пазлов был создан специализированный демон.