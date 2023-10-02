Quincy
Веб-программирование
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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Приложение для планирования мероприятия
Стояла задача не давать создавать много аккаунтов с одного браузера.
Решение: В качестве решения была использована технология “отпечатка” браузера
Стояла задача Автоматической подстановки нужной валюты, языка, страны, временной зоны.
Решение: Для решение такой проблемы был разработан сервис, который по IP пользователя получает всю нужную информацию