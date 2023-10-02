Приложение для планирования мероприятия



Стояла задача не давать создавать много аккаунтов с одного браузера.

Решение: В качестве решения была использована технология “отпечатка” браузера

Стояла задача Автоматической подстановки нужной валюты, языка, страны, временной зоны.

Решение: Для решение такой проблемы был разработан сервис, который по IP пользователя получает всю нужную информацию