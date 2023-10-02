Just Sell
Веб-программирование
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект по разработке веб-приложения для компании, которая занимается продажей терминалов оплаты, которые на кассе в магазине или возле кофе-автомата.
Важная проблема данной системы это безопасность. Так как если кто-то сможет получить доступ к системе, легко может завладеть терминалом, а соответственно средствами владельца бизнеса
Решение - для авторизации используется крипто-алгоритм Диффи Хеллман
Ссылка на демо-версию: https://justsell-front.maketest.it/