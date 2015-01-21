Разработка сайта на Wordpress (psd to Wordpress)
Добавлена268 просмотров
9 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Система отдельных сайдбаров в каждом разделе,
интерактивная карта, привязанная к проектам,
связанные фотогалереи,
карта сайта, собранная из сайдбаров,
скрытый раздел для сотрудников,
авторизация через фронтенд,
все до мельчайших деталей вынесено в админку