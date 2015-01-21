Разработка сайта на Wordpress (psd to Wordpress)

Система отдельных сайдбаров в каждом разделе,

интерактивная карта, привязанная к проектам,

связанные фотогалереи,

карта сайта, собранная из сайдбаров,

скрытый раздел для сотрудников,

авторизация через фронтенд,

все до мельчайших деталей вынесено в админку

http://specgeo.su/