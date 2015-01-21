Разработка сайта на Wordpress (psd to Wordpress)

Добавлена
9 лет назад
268 просмотров
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Система отдельных сайдбаров в каждом разделе, 

интерактивная карта, привязанная к проектам, 

связанные фотогалереи, 

карта сайта, собранная из сайдбаров, 

скрытый раздел для сотрудников, 

авторизация через фронтенд, 

все до мельчайших деталей вынесено в админку

http://specgeo.su/