Разумный онлайн

http://vsmarte.org.ua/aonline.php?reg=2

Скрипт определяет зарегистрирован ли посетитель, если да, то отображается логин соссылкой на профиль... если пользователь не зарегистрирован, то скрипт сверяет его браузер с данной маской и определяет робот ли это или простой гость, если это гость-человек, отображается он нормально (без спецеффектов;) ), если это известный БОТ, он отображается зелёным, неизвестный БОТ отображается красным цветом... абсолютно у всех посетителей отображается IP, количество переходов, браузер, и время последней активности...

скрипт написан на заказ...

дополнительная ссылка - http://vsmarte.org.ua/aonline.php?reg=1