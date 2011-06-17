Разумный онлайн
Веб-программирование
Добавлена205 просмотров
13 лет назад
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http://vsmarte.org.ua/aonline.php?reg=2
Скрипт определяет зарегистрирован ли посетитель, если да, то отображается логин соссылкой на профиль... если пользователь не зарегистрирован, то скрипт сверяет его браузер с данной маской и определяет робот ли это или простой гость, если это гость-человек, отображается он нормально (без спецеффектов;) ), если это известный БОТ, он отображается зелёным, неизвестный БОТ отображается красным цветом... абсолютно у всех посетителей отображается IP, количество переходов, браузер, и время последней активности...
скрипт написан на заказ...
дополнительная ссылка - http://vsmarte.org.ua/aonline.php?reg=1