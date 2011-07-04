Модуль WebMoney
Веб-программирование
Добавлена218 просмотров
12 лет назад
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По введённому кошельку определяет, правильно ли тот введён (существует ли), и выводит WMID + BL ... скрипт работает через cURL... есть возможность подключить к любому движку