Wshop-cms - магазин дипломных-курсовых-контрольных

http://wshop-cms.org.ua

Под заказ написанный скрипт магазина рефератов, курсовых, дипломных, контрольных и т.п. ...

Сразу же отвечу на все вопросы - скрипт недописан... заказчик пропал, вместе с ним пропал и мой интерес что-то доделывать... недописана только админка и если вдруг кому-то взбредёт в голову купить ЭТО, я возражать не буду и с удовольствием по Вашему ТЗ доделаю данный скрипт...

P.S. по данной выше ссылке можно регистрироваться, добавлять файлы, пробовать покупать...

если нужно больше денег (я имею ввиду на сайте), пишите в асю или на почту - начислю...

если нужно посмотреть админку, могу ненадолго предоставить админ-доступ...