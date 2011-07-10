Wshop-cms - магазин дипломных-курсовых-контрольных
Веб-программирование
Добавлена210 просмотров
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Под заказ написанный скрипт магазина рефератов, курсовых, дипломных, контрольных и т.п. ...
Сразу же отвечу на все вопросы - скрипт недописан... заказчик пропал, вместе с ним пропал и мой интерес что-то доделывать... недописана только админка и если вдруг кому-то взбредёт в голову купить ЭТО, я возражать не буду и с удовольствием по Вашему ТЗ доделаю данный скрипт...
P.S. по данной выше ссылке можно регистрироваться, добавлять файлы, пробовать покупать...
если нужно больше денег (я имею ввиду на сайте), пишите в асю или на почту - начислю...
если нужно посмотреть админку, могу ненадолго предоставить админ-доступ...