Комплексный веб-сайт для образовательных курсов, разработанный с учетом потребностей заказчика, включает в себя:

- Авторизацию и Регистрацию: Мы создаем систему авторизации и регистрации, обеспечивая безопасный доступ для пользователей и администраторов.

- Администраторский Контроль: Для администраторов предоставлен полный контроль над курсами, учебными материалами и пользователями.

- Управление Пользователями: Администраторы могут легко управлять аккаунтами пользователей и их доступом к курсам.

Управление Пользователями: Администраторы могут легко управлять аккаунтами пользователей и их доступом к курсам.

Профиль Пользователя: Каждый пользователь может создать и редактировать свой профиль, храня свои данные и информацию.

Уроки и Задания: Возможность размещения уроков и заданий в виде форм, что облегчит процесс обучения.

Комментарии и Обратная связь: Присутствует область для комментариев и обратной связи, где пользователи смогут обсуждать материалы, делиться мнениями и получать ответы на свои вопросы.



Этот веб-сайт предоставляет удобное и безопасное образовательное пространство для студентов и преподавателей, обеспечивая эффективное взаимодействие и обучение.