E-commerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Комплексный интернет-магазин, спроектированный с учетом потребностей заказчика.
Включает в себя:
Авторизация и Безопасность: Мы интегрируем надежные системы авторизации для защиты данных ваших клиентов и вашего бизнеса.
Онлайн-платежи: Ваш магазин будет подключен к различным платежным системам, включая PayPal, Stripe и другие, для удобных и безопасных онлайн-покупок.
Баннеры и Продуктовая Презентация: Мы создадим яркие и привлекательные баннеры, которые помогут привлечь внимание ваших клиентов. Ваши продукты будут выставлены в наилучшем свете.
Категории и Каталоги: Ваши товары будут организованы в удобных категориях, что облегчит поиск и выбор для ваших клиентов.
Редактирование и Загрузка Товаров: Вы сможете легко обновлять свой ассортимент, добавлять новые товары и редактировать информацию о них.
Профиль: Ваши клиенты могут сохранять и изменять адреса и другую персональную информацию на сайте.
Поиск: Мы обеспечим эффективную систему поиска, чтобы клиенты могли легко находить нужные товары.
Похожие Товары: Мы создадим функциональность "Вам также может понравиться", чтобы помочь клиентам открывать новые товары и увеличивать продажи.