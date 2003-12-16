E-commerce

Комплексный интернет-магазин, спроектированный с учетом потребностей заказчика.

Включает в себя:

Авторизация и Безопасность: Мы интегрируем надежные системы авторизации для защиты данных ваших клиентов и вашего бизнеса.

Онлайн-платежи: Ваш магазин будет подключен к различным платежным системам, включая PayPal, Stripe и другие, для удобных и безопасных онлайн-покупок.

Баннеры и Продуктовая Презентация: Мы создадим яркие и привлекательные баннеры, которые помогут привлечь внимание ваших клиентов. Ваши продукты будут выставлены в наилучшем свете.

Категории и Каталоги: Ваши товары будут организованы в удобных категориях, что облегчит поиск и выбор для ваших клиентов.

Редактирование и Загрузка Товаров: Вы сможете легко обновлять свой ассортимент, добавлять новые товары и редактировать информацию о них.

Профиль: Ваши клиенты могут сохранять и изменять адреса и другую персональную информацию на сайте.

Поиск: Мы обеспечим эффективную систему поиска, чтобы клиенты могли легко находить нужные товары.