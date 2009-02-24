Сайт новосибирского фотографа - Максима Оберемко

Веб-программирование
Добавлена
15 лет назад
202 просмотра
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http://oberemko.ru

Сделано:

- вертска

- частичное программирование проекта

- jquery-фотогаллерея (http://opiefoto.com/articles/photoslider) (добавлен режим полноэкранного слайд-шоу, переработка движка галлереи под тонкости существующего проекта)