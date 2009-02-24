Сайт новосибирского фотографа - Максима Оберемко
Веб-программирование
Добавлена202 просмотра
15 лет назад
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Сделано:
- вертска
- частичное программирование проекта
- jquery-фотогаллерея (http://opiefoto.com/articles/photoslider) (добавлен режим полноэкранного слайд-шоу, переработка движка галлереи под тонкости существующего проекта)