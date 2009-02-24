Страна пасхального зайца

Веб-программирование
Добавлена
15 лет назад
180 просмотров
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Сайт по заказу открытки своим детям от пасхального зайца.

Два типа открыток: классический вид и комикс. Разнообразие дизайнов открыток.

Сделано:

- верстка

- проектирование БД MySql

- программная часть: клиентская и система управления сайтом (для администратора сайта реализован модуль конструктора открытки)

- выставление на хост

сайт имеет две языковые версии.