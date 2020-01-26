Сайт по заказу лендингов

http://landinglegko.ru/

Особенностью этого сайта является админка: при редактировании страницы весь контент разделён на блоки, которые логически соответствуют блокам на фронте. Например, "Схема работы", "Портфолио", "Отзывы" и т.д. Так вот в каждом блоке есть набор полей, которые соответствуют контенту на фронте. То есть, пользователь не должен работать с визивигом или разбираться в хтмле. Он просто меняет текст и загружает картинки, добавляет строки и т.д.