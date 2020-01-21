Плагин карт Таро

Сайт (тестовый): http://wordpress-121843-426198.cloudwaysapps.com/tarot/?tve=true

Карты Таро используются для "гадания". В данном случае после выбора карт пользователю предлагается связаться с администрацией, чтобы узнать, что скоро пользователь встретит любовь всей жизни, дети будет успешны, а она дичайше разбогатеет.