Сайт-портфолио под ключ

Этот проект - мой личный сайт, созданный с целью информирования моих потенциальных клиентов о том, кто я такой, зачем заказывать услуги у меня и показать все мои работы и отзывы. Для создания данного сайта была выполнена немалая работа, как по вёрстке, так и по frontend и backend. Backend написан на express. Backend выполняет задачи отправки писем, административной панели и хранилища в виде базы данных. Frontend работает с диалоговыми окнами, мобильным меню, оптимизаций загрузки ресурсов, просмотр изображения при помощи glightbox, посмотреть можно на странице любой работы. Ссылка на мой сайт-портфолио, где есть все мои работы - https://freelancer-airman66.xyz/.