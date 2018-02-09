Сайт Всероссийского Центра Творчества diplonom.com
Добавлена153 просмотра
6 лет назад
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Ссылка: diplonom.com
Сфера деятельности клиента: Организация всероссийские дистанционных конкурсов и олимпиад
Виды работ:
- Адаптивная вёрстка из psd макета
- Интеграция верстки с CMS Wordpress
- Перенос сайта на хостинг клиента
- Настройка онлайн-платежей на сайте