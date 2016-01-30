Сервис авторизации клиентов WiFi по СМС

Сервис предоставляет возможность заведениям, предоставляющим публичный доступ в Интернет, пройти аутентификацию пользователей, согласно законодательству.

Сервис имеет следующий функционал:

1. Добавление множества компаний и устройств, если у вас сеть.

2. Онлайн оплата с личного кабинета.

3. Автоматическое конфигурирование устройств с личного кабинета, или в ручном режиме, все команды приводятся.

4. Создание разного вида отчетности.

Ознакомиться с работой можно тут