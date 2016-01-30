Сервис авторизации клиентов WiFi по СМС

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сервис предоставляет возможность заведениям, предоставляющим публичный доступ в Интернет, пройти аутентификацию пользователей, согласно законодательству.
Сервис имеет следующий функционал:
1. Добавление множества компаний и устройств, если у вас сеть.
2. Онлайн оплата с личного кабинета.
3. Автоматическое конфигурирование устройств с личного кабинета, или в ручном режиме, все команды приводятся.
4. Создание разного вида отчетности.
Ознакомиться с работой можно тут