Сервис по работе с ЕГАИС

Сервис для удобной работы с системой ЕГАИС в розничной торговле.

Возможности сервиса:

1. Создание множества компаний и торговых точек (УТМ) и управление ими.

2. Простая настройка подключения к УТМ.

3. Полная работа с накладными.

4. Алкогольная декларация.

5. Журнал оборота.

6. Выгрузка в стороннее ПО.

7. Реферальная программа.

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