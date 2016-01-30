Сервис по работе с ЕГАИС

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сервис для удобной работы с системой ЕГАИС в розничной торговле.
Возможности сервиса:
1. Создание множества компаний и торговых точек (УТМ) и управление ими.
2. Простая настройка подключения к УТМ.
3. Полная работа с накладными.
4. Алкогольная декларация.
5. Журнал оборота.
6. Выгрузка в стороннее ПО.
7. Реферальная программа.
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