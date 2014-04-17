Сервис генерации документов на основе шаблона

Добавлена
10 лет назад
1603 просмотра
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Описание API  и демонстрационный пример находятся по ссылке.

Скрипт предоставляет API для генерации документа MS Excel или MS Word (.xlsx, .docx) по ранее созданному шаблону. 

Основное его применение - оформление документации при заказе в интернет магазине, автоматическое формирование отчетов, прайсов и т.п. 