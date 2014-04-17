Сервис генерации документов на основе шаблона
Добавлена1603 просмотра
10 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание API и демонстрационный пример находятся по ссылке.
Скрипт предоставляет API для генерации документа MS Excel или MS Word (.xlsx, .docx) по ранее созданному шаблону.
Основное его применение - оформление документации при заказе в интернет магазине, автоматическое формирование отчетов, прайсов и т.п.