Сервис генерации документов на основе шаблона

Описание API и демонстрационный пример находятся по ссылке.

Скрипт предоставляет API для генерации документа MS Excel или MS Word (.xlsx, .docx) по ранее созданному шаблону.

Основное его применение - оформление документации при заказе в интернет магазине, автоматическое формирование отчетов, прайсов и т.п.