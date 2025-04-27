Сервис грузоперевозок - Fast Move Prague (https://www.fastmove.cz)

1. Полная разработка и настройка сайта

• Использованы: WordPress + Elementor

• Тематика: грузоперевозки, логистика, грузовое такси

• Все страницы адаптированы под ПК, планшеты и мобильные устройства

• Сайт доступен на 4 языках: чешский, украинский, русский, английский



2. Структура сайта

• Главная страница

• Страница "Услуги"

• Страница "Автопарк"

• Страница "Блог" (5 записей, переведены на 4 языка)

• Страница "О Нас"

• Страница "Контакты"

• Юридические страницы: условия предоставления услуг, политика конфиденциальности



3. SEO и техническая оптимизация

• Установлен и настроен Yoast SEO

• Мета-теги (Title, Description) и alt-теги для изображений на всех 32 страницах

• Open Graph изображения для соцсетей

• Настроены hreflang-теги для многоязычности

• Сайт зарегистрирован в Google Search Console и Google Analytics

• Мобильная адаптивность проверена вручную и через Google PageSpeed (оценки: 70–85% мобильные, 90–100% десктоп)

• Подключён SSL-сертификат (HTTPS)



4. Контент

• Все тексты вычитаны и отформатированы

• Загружены качественные изображения

• Написаны и опубликованы 5 SEO-оптимизированных блог-записей навсех языках



5. Социальные сети и брендирование

• Созданы и подключены аккаунты Instagram и Facebook

• Иконки соцсетей добавлены на сайт



6. Защита и резервное копирование

• Установлен Wordfence Security для защиты от атак

• Автоматическое резервное копирование с помощью UpdraftPlus (бэкапы на Google Drive)