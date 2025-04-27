Сервис грузоперевозок - Fast Move Prague (https://www.fastmove.cz)
1. Полная разработка и настройка сайта
• Использованы: WordPress + Elementor
• Тематика: грузоперевозки, логистика, грузовое такси
• Все страницы адаптированы под ПК, планшеты и мобильные устройства
• Сайт доступен на 4 языках: чешский, украинский, русский, английский
2. Структура сайта
• Главная страница
• Страница "Услуги"
• Страница "Автопарк"
• Страница "Блог" (5 записей, переведены на 4 языка)
• Страница "О Нас"
• Страница "Контакты"
• Юридические страницы: условия предоставления услуг, политика конфиденциальности
3. SEO и техническая оптимизация
• Установлен и настроен Yoast SEO
• Мета-теги (Title, Description) и alt-теги для изображений на всех 32 страницах
• Open Graph изображения для соцсетей
• Настроены hreflang-теги для многоязычности
• Сайт зарегистрирован в Google Search Console и Google Analytics
• Мобильная адаптивность проверена вручную и через Google PageSpeed (оценки: 70–85% мобильные, 90–100% десктоп)
• Подключён SSL-сертификат (HTTPS)
4. Контент
• Все тексты вычитаны и отформатированы
• Загружены качественные изображения
• Написаны и опубликованы 5 SEO-оптимизированных блог-записей навсех языках
5. Социальные сети и брендирование
• Созданы и подключены аккаунты Instagram и Facebook
• Иконки соцсетей добавлены на сайт
6. Защита и резервное копирование
• Установлен Wordfence Security для защиты от атак
• Автоматическое резервное копирование с помощью UpdraftPlus (бэкапы на Google Drive)