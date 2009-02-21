Сервис кастомизации виджетов

Веб-программирование
Добавлена
15 лет назад
153 просмотра
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http://www.widget-okiba.com/

Страница для кастомизации виджетов и получения плейсед-кода. Плейсед код размещается на сайты пользователей и отображает статистическую информацию в соответствии с кастомизироваными настройками.