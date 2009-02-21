Статистика посещаемости
Веб-программирование
Добавлена127 просмотров
15 лет назад
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http://www.widget-okiba.com/visitor/stats/id/1
Сервис отображения статистики посещения пользователей на конкретный зарегистрированый в системе ресурс
Разработал легкий и интуитивно-понятный интрефейс с полным аяксовым взаимодействием с сервером. Визуализация данных происходит с использованием компонент amMaps & amCharts.