Shabbosbloom | Flower subscription

Добавлена
9 лет назад
259 просмотров
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Модуль подписки для интернет магазина цветов на Magento.

Основные возможности модуля:

  • Выбор длительности подписки (от этого зависит размер скидки)
  • Выбор букетов или цветов, которые будут присылаться
  • Выбор доп. опций (как часто присылать,  дата начала и в какие дни)
  • Далее модуль высчитывает стоимость исходя из выбранных опций и если все верно - редиректит на страницу оплаты.