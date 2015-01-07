Shabbosbloom | Flower subscription

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Модуль подписки для интернет магазина цветов на Magento.
Основные возможности модуля:
- Выбор длительности подписки (от этого зависит размер скидки)
- Выбор букетов или цветов, которые будут присылаться
- Выбор доп. опций (как часто присылать, дата начала и в какие дни)
- Далее модуль высчитывает стоимость исходя из выбранных опций и если все верно - редиректит на страницу оплаты.