Shopify 2.0 | Shopify App & Theme Developer

Добавлена
3 года назад
40 просмотров
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  • Разработка и кастомизация тем для Shopify
  • Перевод тем на Shopify 2.0
  • Наполнение страниц и карточек продуктов
  • Массовое редактирование товаров (цены, описание, картинки и т.д.)
  • Устранение багов
  • Оптимизация скорости
  • Мелкие правки
Shopify