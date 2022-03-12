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Shopify 2.0 | Shopify App & Theme Developer
Веб-программирование
Добавлена
3 года назад
40 просмотров
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4 МБ
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1 МБ
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746 КБ
Разработка и кастомизация тем для Shopify
Перевод тем на Shopify 2.0
Наполнение страниц и карточек продуктов
Массовое редактирование товаров (цены, описание, картинки и т.д.)
Устранение багов
Оптимизация скорости
Мелкие правки
Shopify
Александр
SaniaM3
Был
год назад
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