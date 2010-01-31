Система голосования по кредитам

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Разработка для CMF Drupal

- модуля создания электронной попдписи(обработка pdf/ или рисунка) с участком на которой находиться подпись пользователя, для использования заключения в голосовании или заключения договоров в системе;

- модуля Invite для приглашения в систему голосования различных типов пользователей (использования ajax, jquery, модуля Views)

- модуля для upload различных типов документов, для данного голосования;