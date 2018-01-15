Система учёта рабочего времени

Учёт рабочего времени работников с использованием REST API JetBrains YouTrack: https://www.jetbrains.com/youtrack/

Сотрудники авторизируются в системе, используя OAuth 2.0 Authorization, получают список проектов и тикетов, и ведут учёт потраченного времени на каждый тикет. Администратор имеет возможность посмотреть кто и над чем работает в данный момент, а так же общую статистику и статистику работ по заданной дате.