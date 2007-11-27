Система управления заказами/клиентами типографии.
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Система управления заказами/клиентами типографии.
Web-приложение написано с использованием java+tomcat+jsp+jdbc.
Приложение представляет собой сетевой сервер обеспечивающий:
1. Паралельную работу нескольких операторов в типографии;
2. Имеет встроенную подсистему прав операторов;
3. Приложение имеет простой веб-интерфейс, доступ к серверу через интернет браузер;
4. Простая интеграция с веб-сервером;
5. Работа по протоколу https.
Выполняемые функции:
1. Расчёт заказ;
2. Хранение информации о заказах и их продвижении в типографии;
3. Хранение информации о клиентах типографии;
Приложение имеет инсталяционный пакет для операционной системы MS Windows XP/Server. Инсталяционный пакет осуществляет полностью автоматическую и простую установку всех компонентов приложения на компьютер.