Система управления заказами/клиентами типографии.

Web-приложение написано с использованием java+tomcat+jsp+jdbc.

Приложение представляет собой сетевой сервер обеспечивающий:

1. Паралельную работу нескольких операторов в типографии;

2. Имеет встроенную подсистему прав операторов;

3. Приложение имеет простой веб-интерфейс, доступ к серверу через интернет браузер;

4. Простая интеграция с веб-сервером;

5. Работа по протоколу https.

Выполняемые функции:

1. Расчёт заказ;

2. Хранение информации о заказах и их продвижении в типографии;

3. Хранение информации о клиентах типографии;

Приложение имеет инсталяционный пакет для операционной системы MS Windows XP/Server. Инсталяционный пакет осуществляет полностью автоматическую и простую установку всех компонентов приложения на компьютер.