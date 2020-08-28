Создаю Парсинг Ботов в Telegram под ключ

Получайте любую нужную вам информацию с любых сайтов в виде сообщений в телеграмм.

Это очень удобно.

Если вам нужно следить за рядом сайтов, что бы найти там нужную статью или иную каую либо информацию, от которой зависит ваша прибыль или охват, или иной показатель, то Бот в телеграмме вам поможет автоматизировать этот процесс.

Пример вы SMM агентство, и вы следите за всеми новостями про Торговлю, про Законодательство, про Хайпы и тренды.

Если вы специализируетесь на каких либо товарах и отслеживаете все новинки и изменения цен

Если вы HR и вам нужно следить за всеми новыми сотрудниками с сайтов конкурентов и социальных групп

То я могу собрать хоть 2 хоть 20 сайтов источников, на которых вы сидите сами и отслеживаете появление нужной информации и пустить ежеминутный скан этих сайтов.

Всё, просто получайте нужные вам статьи, цены, показатели, что угодно, в рамках 1 окна в телеграмм.

Вышла новая статья на медузе, где употреблен ключевое слово Навальный - бабах описание этой статьи и ссылка на неё уже у вас в телеграмм.

Вышло новое объявление - продам холодильник или машину или бизнес - вы уже видите это объявление первым!

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И если полученное сообщение то, что вы ищите, вы сразу переходите оп ссылке попадая по адресу.