Парсинг любой сложности.

Специализируюсь на парсинге более 8 лет. Программирую на питоне.

Высшее образование. Мужчина, 31 год, родился 02.02.1989 года.

Родился и по сей день живу в Красноярск.

Переезд на постоянное место жительство в Москву не рассматриваю. Но могу приехать на время рабочего процесса, для скорого выполнения поставленной вами задачи - хоть на месяц хоть на год. Жил в Москве 7 месяцев, хорошо знаю этот город, так как помогал другу с бизнесом и объездил весь город и половину области. Топографическим кретинизмом не страдаю, вообще ни каким кретинизмом не страдаю, хорошо ориентируюсь на местности и в сложных ситуациях, например когда просят разобрать чужой код.

Всегда слышу заказчика. Пока учился работал в рознице, и умею продавать сам лично.

Не готов прогибаться по цене. Есть куча дешевых заказчиков - обратитесь к ним. Я знаю цены в магазине за домом и сколько мне необходимо зарабатывать за час. Но прежде всего я подтянул свою квалификацию, что бы соотвтетсвовать.

И теперь, когда я пишу заказчику, что выполню такой то объем работы за такой то срок, то я точно понимаю о чем говорю.

Специализируюсь на парсинге потому что обожаю это дело. В 14 лет моим первым кодом был простейший парсер.

Мой целевой клиент это собственник интернет магазина торгующий минимум по своей области.

Спрасить могу практически любой сайт.