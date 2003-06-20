АО «ТЭК-Торг» - это высокотехнологичная современная электронная площадка, отвечающая самым высоким международным требованиям безопасности и отказоустойчивости.

АО «ТЭК-Торг» предоставляет заказчикам возможность проводить все необходимые виды электронных закупок. Электронная площадка имеет возможность интеграции с основными ERP и SRM системами и позволяет гибко настраивать бизнес-процессы под требования заказчиков.

Стэк: Next + TypeScript, SCSS, Redux Toolkit, Git