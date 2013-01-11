Ваш Сервис

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Сайт, являющийся системой поддержки и управления мобильным приложением. Проект групповой, мной разрабатывались следующие функции:
- добавление/редактирование/удаление разного рода данных (используя popup-окна);
- разграничение прав доступа для каждого администратора по всем разделам сайта;
- сортировка, поиск значений по таблицам;
- импорт и экспорт базы данных;
- стастистика системы по месяцам с отображением графиков и экспортом данных в xls-файл;
- формирование gif-изображения путем загрузки папки с jpeg-изображениями.