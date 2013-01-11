Помощь предпринимателю

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сервис для помощи начинающим предпринимателям в Украине. Включает следующие функции:
- заполнение форм и формирование готовых pdf-документов;
- отображение местонахождения ближайших для пользователя отделений на карте (google-maps);
- биллинг для платных услуг;
- ведение календаря событий и синхронизация его с google-календарем;
- большой справочник всех отделений пенсионных фондов, регистрационных палат, налоговых инспекций, классификатор видов экономической деятельности;
- прикручен блог на Wordpress;
- сайт на украинском и русском языках;
- оповещения на почту о предстоящих событиях;
- отдельная система для администратора.