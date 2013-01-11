Помощь предпринимателю

Сервис для помощи начинающим предпринимателям в Украине. Включает следующие функции:

- заполнение форм и формирование готовых pdf-документов;

- отображение местонахождения ближайших для пользователя отделений на карте (google-maps);

- биллинг для платных услуг;

- ведение календаря событий и синхронизация его с google-календарем;

- большой справочник всех отделений пенсионных фондов, регистрационных палат, налоговых инспекций, классификатор видов экономической деятельности;

- прикручен блог на Wordpress;

- сайт на украинском и русском языках;

- оповещения на почту о предстоящих событиях;

- отдельная система для администратора.