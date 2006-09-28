Веб-разработчик

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3 месяца назад
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Привет! Меня зовут Абдуманноф Абдувалиев, мне 18 лет, и я веб-разработчик с трехлетним опытом. За это время я приобрел солидные навыки в разработке современных веб-приложений и использую самые актуальные технологии.

Мои основные навыки включают:

  • HTML5,

  • CSS и SCSS,

  • Node.js,

  • React.js,

  • API,

  • Express.js,

  • Figma,

  • Next.js,

  • JavaScript (JS) и TypeScript (TS),

  • Prisma,

  • Инфографика,

Языки:

  • Узбекский — родной язык.

  • Русский — средний уровень.

  • Английский — уровень A2.

Я постоянно развиваю свои навыки, изучая новые технологии и совершенствуя существующие. Моя цель — создавать качественные и удобные веб-приложения, которые удовлетворяют потребности пользователей и клиентов.

Буду рад сотрудничать и принимать участие в интересных проектах!

Моей телеграм: +998(90)064-28-09