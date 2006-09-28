1734016361771593.pdf
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Привет! Меня зовут Абдуманноф Абдувалиев, мне 18 лет, и я веб-разработчик с трехлетним опытом. За это время я приобрел солидные навыки в разработке современных веб-приложений и использую самые актуальные технологии.
Мои основные навыки включают:
HTML5,
CSS и SCSS,
Node.js,
React.js,
API,
Express.js,
Figma,
Next.js,
JavaScript (JS) и TypeScript (TS),
Prisma,
Инфографика,
Языки:
Узбекский — родной язык.
Русский — средний уровень.
Английский — уровень A2.
Я постоянно развиваю свои навыки, изучая новые технологии и совершенствуя существующие. Моя цель — создавать качественные и удобные веб-приложения, которые удовлетворяют потребности пользователей и клиентов.
Буду рад сотрудничать и принимать участие в интересных проектах!
Моей телеграм: +998(90)064-28-09