Привет! Меня зовут Абдуманноф Абдувалиев, мне 18 лет, и я веб-разработчик с трехлетним опытом. За это время я приобрел солидные навыки в разработке современных веб-приложений и использую самые актуальные технологии.

Мои основные навыки включают:

HTML5 ,

CSS и SCSS ,

Node.js ,

React.js ,

API ,

Express.js ,

Figma ,

Next.js ,

JavaScript (JS) и TypeScript (TS) ,

Prisma ,

Инфографика,

Языки:

Узбекский — родной язык.

Русский — средний уровень.

Английский — уровень A2.

Я постоянно развиваю свои навыки, изучая новые технологии и совершенствуя существующие. Моя цель — создавать качественные и удобные веб-приложения, которые удовлетворяют потребности пользователей и клиентов.

Буду рад сотрудничать и принимать участие в интересных проектах!

Моей телеграм: +998(90)064-28-09