Внедрение WHMCS / WHM

WHMCS / WHM - программное обеспечение которое объединяет в себе панель управления сервером и биллинговую панель (панель управления счетами). Компания "AGP-System" сделала внедрение системы в сайт для хостинговой компании. Были произведен полный цикл настройки и установки а так же внедрения в корпоративный сайт.

Работы которые были сделаны