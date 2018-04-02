Внедрение WHMCS / WHM

Добавлена
6 лет назад
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WHMCS / WHM - программное обеспечение которое объединяет в себе панель управления сервером и биллинговую панель (панель управления счетами). Компания "AGP-System" сделала внедрение системы в сайт для хостинговой компании. Были произведен полный цикл настройки и установки а так же внедрения в корпоративный сайт.

Работы которые были сделаны

  • Установка WHMCS / WHM
  • Настройка WHMCS / WHM
  • Внедрение биллинговой панели в сайт компании
  • Размещение сайта на сервере
  • Подключение платежных систем
  • Автоматизация активации хостинга после оплаты