Перенос сайта commintex.ru

Полный перенос сайта с виртуального хостинга на виртуальный выделенный сервер (VDS). Чтобы перенести сайт потребовалось сделать полную настройку VDS что дает значительные плюсы как в работе сайта и в скорости работы непосредственно сервера.

Работы которые были сделаны