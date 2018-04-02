Перенос сайта commintex.ru

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Полный перенос сайта с виртуального хостинга на виртуальный выделенный сервер (VDS). Чтобы перенести сайт потребовалось сделать полную настройку VDS что дает значительные плюсы как в работе сайта и в скорости работы непосредственно сервера.
Работы которые были сделаны
- Настройка виртуального сервера (VDS)
- Установка и настройка панели управления сервером ISPmanager 5
- Выкачивание и архивация сайта со старого хостинга
- Развертывание бекапа сайта на новом виртуальном сервере (VDS)
- Настройка сайта на VDS