Перенос сайта commintex.ru

Добавлена
6 лет назад
186 просмотров
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Полный перенос сайта с виртуального хостинга на виртуальный выделенный сервер (VDS). Чтобы перенести сайт потребовалось сделать полную настройку VDS что дает значительные плюсы как в работе сайта и в скорости работы непосредственно сервера.

Работы которые были сделаны

  • Настройка виртуального сервера (VDS)
  • Установка и настройка панели управления сервером ISPmanager 5
  • Выкачивание и архивация сайта со старого хостинга
  • Развертывание бекапа сайта на новом виртуальном сервере (VDS)
  • Настройка сайта на VDS