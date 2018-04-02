Перенос сайта Dekupon.ru

Специалистами компании "AGP-System" была произведена работа по переносу сайта Dekupon.ru на другой виртуальный сервер (VDS). Размер сайта составил 9 Gb. Сайт разработан на самописной системе управления сайтом (CMS) и для этого требовал хорошее знание чужого кода.

Проводимые работы