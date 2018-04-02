Перенос сайта Dekupon.ru

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Специалистами компании "AGP-System" была произведена работа по переносу сайта Dekupon.ru на другой виртуальный сервер (VDS). Размер сайта составил 9 Gb. Сайт разработан на самописной системе управления сайтом (CMS) и для этого требовал хорошее знание чужого кода.
Проводимые работы
- Настройка виртуального сервера (VDS)
- Установка и настройка панели управления сервером ISPmanager 5
- Выкачивание и архивация сайта со старого хостинга
- Развертывание бекапа сайта на новом виртуальном сервере (VDS)
- Настройка сайта на VDS