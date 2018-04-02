Перенос сайта Kupon-club.ru

Добавлена
6 лет назад
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Специалистами компании "AGP-System" была произведена работа по переносу сайта Kupon-club.ru на другой виртуальный сервер (VDS). Размер сайта составил 3 Gb. Сайт разработан на DLE. Время переноса сайта составило всего 1 час.

 Проводимые работы

  • Настройка виртуального сервера (VDS)
  • Установка и настройка панели управления сервером ISPmanager 5
  • Выкачивание и архивация сайта со старого хостинга
  • Развертывание бекапа сайта на новом виртуальном сервере (VDS)
  • Настройка сайта на VDS