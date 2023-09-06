Vue.js Drag and Drop library
Веб-программирование
Добавлена2 просмотра
4 месяца назад
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Библиотека ready-to-use drag and drop компонентов для Vue.js.
Главная суть библиотеки: избавиться от дополнительных установок.
Инструкция использования:
Выбрать компонент
Скопировать его код
Вставить в Ваш проект
Проект находится в разработке.
Ссылка на проект - https://skiff26.github.io/dragdrop/