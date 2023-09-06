Vue.js Drag and Drop library

Веб-программирование
Добавлена
4 месяца назад
2 просмотра
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Библиотека ready-to-use drag and drop компонентов для Vue.js.

Главная суть библиотеки: избавиться от дополнительных установок.

Инструкция использования:

  • Выбрать компонент

  • Скопировать его код

  • Вставить в Ваш проект

Проект находится в разработке.

Ссылка на проект - https://skiff26.github.io/dragdrop/