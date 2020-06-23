Web PUSH на framework Laravel

Проект был разработан с целью сделать бесплатную рассылку уведомлений в браузер и мобильные браузеры. Также предусмотрена возможность собирать свою базу (токены) по которой мы будем рассылать уведомления.
Проект доступен только по запросу администрации проекта, поскольку он сейчас полностью бесплатный. В проекте использовалась технология Web Push Notifications от Google.
Возможности:
1. Авторизация в проект (Регистрация и востановить пароль - отключено)
2. Подключение сайта к проекту (максимально просто - продумано)
3. Сбор подписчиков на рассылку уведомлений
4. Рассылка уведомлений
Ссылка на проект: