Модуль YandexText v14.0 — для DataLife Engine 13.x

Был разработан модуль для CMS DataLife Engine (DLE) для автоматизации работы над текстами из Яндекс.Вебмастер-а. Задача модуля автоматически отправлять в Яндекс.Вебмастер уникальный текст из сайта.

Требования к модулю:

1. Версия CMS DataLife Engine (DLE) выше 13.х;

2. Для работы модуля нужно будет создать приложение от Яндекса (инструкция в модуле имеется);

3. Кодировка CMS должна быть UTF-8.

Преимущества:

1. Модуль максимально независимый от CMS DataLife Engine (DLE);

2. Понятный интерфейс управление модулем (нет привязки к стилю DLE) - своя админка модуля;

3. Все что нужно для настройки модуля все задокументировано в модуле;

4. Простое подключение Яндекс приложения.