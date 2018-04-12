Модуль YandexText v14.0 — для DataLife Engine 13.x
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6 лет назад
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Был разработан модуль для CMS DataLife Engine (DLE) для автоматизации работы над текстами из Яндекс.Вебмастер-а. Задача модуля автоматически отправлять в Яндекс.Вебмастер уникальный текст из сайта.
Требования к модулю:
1. Версия CMS DataLife Engine (DLE) выше 13.х;
2. Для работы модуля нужно будет создать приложение от Яндекса (инструкция в модуле имеется);
3. Кодировка CMS должна быть UTF-8.
Преимущества:
1. Модуль максимально независимый от CMS DataLife Engine (DLE);
2. Понятный интерфейс управление модулем (нет привязки к стилю DLE) - своя админка модуля;
3. Все что нужно для настройки модуля все задокументировано в модуле;
4. Простое подключение Яндекс приложения.