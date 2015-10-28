7 книг проекта "Войны Византии"

Семь книг В. Н. Шиканова проекта "Войны Византии":- "Византия. Щит Европы. Арабо-византийские войны VII-XI вв." Объем книги: 96 страницы. Год издания: 2004- "Византия. Орел и лев: Болгаро-византийские войны VII-XIV вв." Объем книги: 156 страницы. Год издания: 2006- "Византия. Римская мечта: Западные войны Византии VI-XIV вв." Объем книги: 192 страницы. Год издания: 2008- "Византия. Гроза над Дунаем: Северные войны Византии V-XIV вв." Объем книги: 172 страницы. Год издания: 2009- "Византия. Из варяг в греки: Русско-византийские войны IX-XII вв." Объем книги: 120 страниц. Год издания: 2010- "Византия. Последние рубежи. Турецко-византийские войны XI - XV вв." Объем книги: 136 страницы. Год издания: 2011- "Византия. Война в наследство: Ирано-византийские войны V-VII вв." Объем книги: 176 страниц. Год издания: 2012

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